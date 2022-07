Evita-Stars und Gipfelstürmer Peter Habeler: Das war „Tirol Live"

Ein kontrastreiches Programm gab es am Mittwoch bei „Tirol Live“. Zu Gast waren Anna Brull und Sarah Zippusch. Sie sind die beiden Hauptdarstellerinnen des Musicals „Evita“, das heuer im Rahmen des Operettensommers Kufstein über die Bühne geht (Premiere ist am Freitag, 29. Juli).

Brull und Zippusch schlüpfen abwechselnd in die Rolle der Eva Perón – Evita genannt –, deren aufregendes Leben mit Popstar Madonna in der Titelrolle verfilmt wurde. Die Musik zum in Kufstein aufgeführten Musical-Hit von Tim Rice stammt übrigens von Andrew Lloyd Webber.