35 Grad und keine Abkühlung in Sicht: Hoch Jürgen heizt Tirol ein

Bei der für diese Woche erwarteten Hitze kommt jede Abkühlung recht – so wie hier im Baggersee Innsbruck. © Thomas Böhm

Innsbruck – Schlechte Nachrichten für alle, die sich ein Ende der Hitze herbeisehnen: Der Hochsommer in Tirol „dreht jetzt richtig auf", meint Werner Troger von den Meteo Experts. Und er ist gekommen, um zu bleiben: „Das wird eine längere Geschichte." So funken ab der zweiten Wochenhälfte zwar immer wieder Gewitter dazwischen, die Höchstwerte bleiben aber über der 30-Grad-Marke.

Zu verdanken haben wir die hochsommerliche Hitze Hoch Jürgen, erklärt Troger. Weil sich der Wind Anfang Woche in Richtung Süden dreht, „dehnt sich die spanisch-französische Hitzeblase zu uns aus – wenn auch in abgeschwächter Form". Temperaturen jenseits der 40 Grad sind also nicht zu erwarten, doch immerhin auf bis zu 35 Grad klettert das Thermometer auch hierzulande.

Nicht nur in Südeuropa werden derzeit übrigens Rekorde geschrieben: „Am Dienstag sind in England Rekordtemperaturen um 39 Grad in Sicht“, so Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der österreichischen Unwetterzentrale.

Bis zu 35 Grad, ab Mittwoch Gewitter im Spiel

Schon durch den Montag geht es sonnig und heiß bei bis zu 32 Grad, kaum eine Wolke ist in Sicht. Nochmal eine Schippe drauf legen die Temperaturen am Dienstag mit Höchstwerten von 35 Grad, etwa in Innsbruck und Landeck. „Die Sonne scheint den ganzen Tag ungestört", prognostiziert Werner Troger.

Nicht mehr ganz ungestört sind die Aussichten für Mittwoch, wenn sich der Schwerpunkt des Hochs in den Osten Österreichs verlagert. Große Abkühlung bedeutet das aber nicht, nach wie vor sind fast 35 Grad möglich – diesmal vor allem im Unterland sowie in Osttirol. In Kombination mit feuchterer Luft ist es drückend schwül.

Nach ein paar sonnigen Stunden ziehen im Laufe des Tages aus dem Westen Quellwolken auf, zuerst machen sie sich im Außerfern und dem Oberland bemerkbar. Ab dem späteren Nachmittag entladen sie sich dann in Gewittern, erklärt der Meteorologe: „Die können teils heftig ausfallen, wann und wo genau lässt sich aber noch schwer voraussagen."

​📽️​ Video | Hitzetelefon startet in Hochsaison:

Wochenende mit Mix aus Sonne und Gewittern, Hitze bleibt

Am Donnerstag klingen die Gewitter zunächst ab und machen wieder ein paar schwül-sonnigen Stunden Platz. Hitze-technisch gibt es laut Troger eine „leichte Linderung" mit Spitzenwerten von 31 Grad. Gegen Nachmittag und Abend könnten erneut Schauer und Gewitter mitmischen. In dieser Tonart – warm bis heiß, mit einem Wechsel von Sonne und Gewittern – geht es dann weiter in Richtung Wochenende.

Am Freitag überwiegt der Sonnenschein, das Thermometer zeigt „deutlich über 30 Grad" an, so Troger. Wahrscheinlicher sind Gewitter am Samstag, bevor die Gefahr am Sonntag wieder abnimmt. Was bleibt, sind die hohen Temperaturen – und zwar bis auf weiteres, sagt der Experte: „Eine Wetterumstellung ist nicht in Sicht."

Wenn Hitze zur körperlichen Belastung wird

Angesichts der großen Hitze gilt in Tirol diese Woche Stufe 2 bzw. gelb auf der vierteiligen Skala (grün, gelb, organge, rot), warnt das Land in einer Aussendung. „Vor allem für ältere und geschwächte Personen sowie Kleinkinder stellen die hohen Temperaturen eine besondere Belastung dar, da sie ihre Körpertemperatur weniger gut regulieren können", so Gesundheitsdirektorin Theresa Geley.

„Nimmt der Körper mehr Wärme auf als er wieder abgibt, kann es zu einem Hitzestau oder im schlimmsten Fall sogar zu einem lebensbedrohlichen Hitzschlag kommen." Um das zu verhindern, können ausreichend Flüssigkeit, leichte Kost, Sonnenschutz und Querlüften Abhilfe schaffen. (klh/TT.com)

