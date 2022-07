Sohn von Ex-Bayern-Star: Lucas Scholl spielt für den FC Wacker

Innsbruck – Nach dem finanziell bedingten Zwangsabstieg aus der 2. Liga in die Tiroler Liga (4. Spielklasse) hofft der FC Wacker zwar immer noch auf einen Startplatz in der TT.com Regionalliga (Protest beim ÖFB eingelegt), doch diese startet bereits diesen Freitag in die neue Saison.