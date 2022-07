Mit Quad in Bachbett gestürzt: Zwei Männer in Kühtai verletzt

Kühtai – Montagfrüh gegen 8.45 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit einem Quad in Kühtai auf einem Schotterweg in Richtung Hohe Mut Bahn. Auf dem Sozius saß ein 46-Jähriger. Der Lenker geriet plötzlich links vom Weg ab. Das Quad fuhr noch wenige Meter über eine Wiese und stürzte dann in den Finstertalbach.