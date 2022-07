Kunstmuseum Liechtenstein: Ein Pool aus Anknüpfungspunkten

Bitte hochsteigen: Nazgol Ansarinias „The Inverted Pool“ hat Absalons minimalistische Wohnzelle als Gesprächspartner. © Sandra Maier

Von Barbara Unterthurner

Entgeltliche Einschaltung

Vaduz – 35 Grad sind für heute angesagt. Jetzt ein Sprung ins kühle Nass! Der big splash bleibt bei Nazgol Ansarinias „The Inverted Pool“ allerdings aus. Dafür steht eine Klettertour an. Denn wer in den „Inverted Pool“ blicken will, muss zuerst die klapprige Leiter erklimmen. Auf eigene Gefahr. Oben angekommen tut sich dafür ein Vorstellungsraum auf mit Räumen und Strukturen von Fenstern an blauen Wänden. Ansarinia hat in der raumhohen Skulptur, die zurzeit BesucherInnen im Kunstmuseum Liechtenstein empfängt, ihre eigenen Wohnräume in die Leere des Pools gestanzt – eine Reaktion auf den intensiven Wohnungsbau in ihrer Heimatstadt Teheran. Lücken werden dort unverzüglich aufgefüllt. Ständig ändert sich das Stadtbild.

Ein ideales Gegenüber für ihren Pool hat sich Ansarinia mit der turmartigen Wohnzelle des israelischen Bildhauers Absalon (1964–1993) selbst ausgesucht. Absalon lebte asketisch. Und sein Prototyp „Cellule no.5“ wurde ganz seinem Körper angepasst. Auch in diesem Werk ist eine sehr persönliche Biografie eingestanzt.

Noch mehr solche Dialoge werden in der Schau „C(hoch)4“ eröffnet, die aktuell im Kunstmuseum in Vaduz zu sehen ist. Eine Ausstellung, die aus vier Einzelpräsentationen in vier Räumen besteht. Und zusätzlich vier Anknüpfungspunkte zur Sammlung hat, wurden die Künstlerinnen Nazgol Ansarinia, Mercedes Azpilicueta, Diamond Stingily und das Duo Invernomuto von Neu-Direktorin Letizia Ragaglia doch eingeladen, auf die Museumsbestände zu reagieren. Im Titel schwingt bereits mit: Es gilt eine „Community“ zu bilden, „Collaboration“ zu provozieren, eine „Connection“ einzugehen oder „Contamination“ zuzulassen. Die Aktivierung der Bestände mit Jetztkunst hat sich die Südtirolerin Ragaglia mit ihrem Wechsel vom Museion Bozen nach Liechtenstein 2021 auf die Fahnen geschrieben. „C(hoch)4“ ist ein erster Vorschlag. Ein Konzept, das in Vaduz voll aufgeht.

Denn nicht nur bei Ansarinia/Absalon wirkt das Gespräch so gar nicht bemüht. Förmlich verschmolzen sind die Arbeiten der argentinischen Künstlerin Azpilicueta mit jenen der Feldkircher Künstlerin Anne Marie Jehle (1937–2000). Jehles kritische Kommentare auf Rollenbilder (etwa eine Hausfrauenschürze aus Blech) wachsen auf Inseln aus dem Boden heraus, während Azpilicuetas stoffliche Versatzstücke, die den historischen Zusammenhalt von Frauen betonen, von der Decke baumeln. Feminismus wird hier aus zwei Perspektiven verhandelt.

Nutzen Sie die gesamte Vielfalt von tt.com plus Greifen Sie auf alle Plus-Artikel zu, erhalten Sie unsere Newsletter und nutzen Sie Tourentipps, Quizze und mehr. Alle Vorteile ansehen

Bei Diamond Stingily wird Feminismus mit dem Alltag eines schwarzen Amerikas verwoben. In die Reihe von Türen, an denen ein Baseballschläger lehnt, ist die Gewalt in Stingilys Heimat schon eingeschrieben. Als Kontrapunkt setzt die 32-Jährige ein barockes Blumenbild aus der Sammlung – das sich in üppigen Blumenbouquets aus Plastik auswächst.