Abwasseranalyse spiegelt Corona-Infektionsgeschehen wider

Innsbruck – Bei der Beobachtung des epidemiologischen Geschehens ist die Auswertung von Abwasserproben hoch relevant – vor allem was die Erkennung und Ausbreitung neuer Varianten anbelangt. Was seit Pandemiebeginn vermutet wurde, konnten Wissenschafter mehrerer österreichischer Forschungseinrichtungen nun belegen und publizieren:

Erstautor Fabian Amman, Bioinformatiker in der Forschungsgruppe von Bergthaler am CeMM und der MedUni Wien, erklärt: „Unsere Ergebnisse bestätigen, dass trotz zahlreicher Herausforderungen bei der Abwasseranalyse die Ergebnisse einen sehr genauen Überblick über das Pandemiegeschehen eines ganzen Landes bieten. Für jede Woche und jedes Einzugsgebiet, in denen laut epidemiologischem Meldesystem eine bestimmte Variante zumindest einmal auftrat, sehen wir in 86 Prozent der Proben derselben Woche ein entsprechendes Signal im Abwasser. Umgekehrt sehen wir in rund drei Prozent der Abwasserproben Varianten, die dem Patienten-basierten System entgangen sind.“ Die im Rahmen der Studie generierten Daten bieten eine Basis für die Vorhersage neu entstehender Varianten und machen den Reproduktionsvorteil bedenklicher Varianten besser kalkulierbar.