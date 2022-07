Hecke vor Haus in Telfs brannte: 30-Jähriger bekämpfte Flammen

Telfs – Vor einem Mehrparteienhaus in Telfs ist am Montagabend eine Hecke in Brand geraten. Mehrere Meter Gebüsch standen in Flammen. Eine Nachbarin bemerkte das Feuer beim Vorbeispazieren und setzte den Notruf ab. Ein 30-jähriger Anwohner begann indes, die Flammen mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen. Mit Erfolg: Er konnte den Brand erst auf einen Abschnitt von ca. sechs Metern eindämmen, ein Übergreifen der Flammen auf die Wohnhäuser verhindern und das Feuer schließlich löschen.