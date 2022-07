"Game of Thrones"-Star spielt in "Tribute von Panem"-Vorgeschichte

Hollywood – Von "Game of Thrones" in die "Tribute von Panem"-Welt: US-Schauspieler Peter Dinklage (53, "Cyrano") wird in der geplanten Fantasy-Saga "The Ballad of Songbirds and Snakes" mitspielen, wie das Studio Lionsgate am Montag auf Twitter mitteilte. Die Verfilmung des Panem-Romans von Suzanne Collins (dt. Titel "Die Tribute von Panem – Das Lied von Vogel und Schlange") soll im November 2023 in die Kinos kommen.