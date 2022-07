Schwaz Handball Tirol bricht mutig in die neuen Zeiten auf

In den ersten Wochen der Vorbereitung stand das Krafttraining im Vordergrund. Vor dem Testspiel am Samstag gegen den deutschen Bundesligisten TVB Stuttgart und am 29. Juli gegen GC Amicitia Zürich (SUI/jeweils Osthalle) hält sich der Trainerfuchs mit taktischen Vorgaben noch zurück. Die heiße Phase der Vorbereitung startet Anfang August mit einem Trainingslager in Istrien.