"Historisch": EU startet Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien

Warten Nordmazedoniens auf die EU hat ein Ende

Nordmazedonien (vormals Mazedonien) war in den 1990er Jahren das einzige Teilgebiet, das ohne Krieg von Jugoslawien loskam. Trotz eines bewaffneten Konflikts mit der albanischen Volksgruppe im Land und der Tatsache, dass Mazedonien zu den ärmsten Regionen Jugoslawiens gehörte, gelang unbelastet von Kriegsschäden und -verbrechen, ein früher Start auf der Bahn Richtung EU.

Der Weg dorthin wurde aber bald von Griechenland blockiert. Grund war der Streit mit dem Nachbarn um den Staatsnamen und die gemeinsame Geschichte, der schließlich 2018 zur Umbenennung in Nordmazedonien führte. Nach Beendigung der griechischen Blockade legte jedoch Bulgarien ein Veto gegen den Start der Beitrittsverhandlungen ein. Von diesem rückte Sofia erst im Sommer 2022 ab, womit der Weg für die Eröffnung der Verhandlungen mit Skopje frei wurde.

8. September 1991 – Bei einem Referendum stimmt eine überwältigende Mehrheit für die Unabhängigkeit der Teilrepublik Mazedonien von Jugoslawien.

18. September 1991 – Die Republik Mazedonien erklärt sich für unabhängig. Der Streit mit Griechenland um den Staatsnamen wegen der gleichnamigen griechischen Region nimmt seinen Ausgang.

8. April 1993 – Aufnahme Mazedoniens in die UNO – wegen des Streits mit Griechenland unter der Bezeichnung Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien (Former Yugoslav Republic of Macedonia/FYROM).

1994 – Athen verhängt im Namensstreit ein Wirtschaftsembargo. Nach einer Interimsvereinbarung wird es 1995 wieder aufgehoben.

Februar-August 2001 – Kämpfe zwischen albanischen Extremisten und der mazedonischen Armee. Der Konflikt wird mit dem Rahmenabkommen von Ohrid mit größerer Selbstbestimmung und mehr Rechten für die albanische Volksgruppe, die rund 25 Prozent der Bevölkerung stellt, beigelegt. Friedenseinsätze der NATO, die später die EU übernimmt.

22. März 2004 – Mazedonien beantragt die EU-Mitgliedschaft.

1. April 2004 – Das Assoziierungsabkommen mit der EU tritt in Kraft.

16. Dezember 2005 – Mazedonien erhält von der EU den Status eines Beitrittskandidaten. Mehrmals empfahl die EU-Kommission seitdem den Mitgliedstaaten die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen, ohne dass es dazu kommt. Gegner sind zunächst vor allem Griechenland und nach seinem EU-Beitritt 2007 auch Bulgarien.

3. April 2008 – Der NATO-Gipfel vertagt einen möglichen Beitritt Mazedoniens auf die Zeit nach Lösung des Namensstreits mit Griechenland.

2015 – Mazedonien wird zu einem Hotspot der Flüchtlingskrise auf der Balkan-Route, bis es seine Grenzen komplett dichtmacht.

14. Jänner 2016 – Der nationalistische Regierungschef Nikola Gruevski hält dem Druck seiner Kritiker nicht mehr stand und tritt zurück, seine National-Konservativen (VMRO-DPMNE) halten sich aber noch an der Regierung.

11. Dezember 2016 – Gruevskis National-Konservative werden abermals stärkste politische Kraft, finden aber keinen Koalitionspartner mehr. Die Sozialdemokraten (SDSM) um Zoran Zaev bilden eine neue Regierungskoalition. Als Premier setzt Zaev auf die Lösung des Namensstreits mit Griechenland.

2017 – Mazedonien und Bulgarien schließen einen Freundschaftsvertrag. Eine gemeinsame Historikerkommission zur Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte wird gebildet.

12. Juni 2018 – Griechenland und Mazedonien einigen sich auf das Prespa-Abkommen samt Änderung des Staatsnamens in Nordmazedonien. Die Lösung wird von beiden Parlamenten und per Referendum in Mazedonien ratifiziert.

6. Februar 2019 – Unterzeichnung des NATO-Beitrittsprotokolls.

12. Februar 2019 – Mazedonien heißt nun offiziell Nordmazedonien.

24. März 2020 – Die EU-Europaminister geben Grünes Licht für den Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien. Bulgarien blockiert das wenig später aber. Es sieht den Freundschaftsvertrag von 2017 verletzt bzw. nicht umgesetzt. Sofia fordert vom Nachbarland der aus seiner Sicht bestehenden Diskriminierung der bulgarischen Minderheit in Nordmazedonien, einen Stopp von in nordmazedonischen Medien geschürtem "Hass" gegen Bulgaren und Bulgarien und die Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte. Ein zentraler Punkt bei dem Konflikt ist die mazedonischen Sprache, die von Bulgarien als Dialekt des Bulgarischen, von (Nord-)Mazedonien jedoch auch in Bezug auf historische Dokumente und Denkmäler als eigenständige Sprache interpretiert wird. Nordmazedonien stellt wiederum klar, dass mit seiner wegen Griechenland getätigten Namensänderung keine Gebietsansprüche an Bulgarien verbunden sind.

27. März 2020 – Nordmazedonien tritt offiziell der NATO bei.

2021 – Bulgarien befindet sich rund um Korruptionsaffären und -vorwürfe in einer innenpolitischen Krise. Gleich drei Mal wird in dem Jahr ein neues Parlament gewählt, weil keine stabile Regierung zustande kommt. Das Veto gegen den Start der EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien bleibt inmitten der von Populismus geprägten Wahlkämpfe aufrecht. Ende des Jahres findet sich eine Mitte-Links-Koalition mit größtenteils neuen politischen Kräften zusammen. Der Newcomer Kiril Petkow wir Regierungschef. Bald nach seiner Amtsübernahme reist er nach Nordmazedonien. Weitere bilaterale Arbeitsgruppen neben der bestehenden Historikerkommission werden gebildet.

24. Juni 2022: Das bulgarische Parlament stimmt einem Kompromissvorschlag der französischen EU-Präsidentschaft zu, wonach Bulgarien seine Blockade aufgibt, wenn die Rechte der bulgarischen Minderheit in die nordmazedonische Verfassung aufgenommen werden.

16. Juli 2022: Das nordmazedonische Parlament stimmt dem Kompromissvorschlag ebenfalls zu. Zuvor gibt es tagelange Straßenproteste gegen die Zugeständnisse; die stärkste Oppositionskraft VMRO-DPMNE bleibt der Abstimmung fern. Am darauffolgenden Tag unterzeichnen die Außenminister Bulgariens und Nordmazedoniens ein Protokoll über die Einigung in Sofia. Im Rahmen dieses Fahrplans sollen Medienberichten zufolge Lehrbücher und Aufschriften auf Denkmälern geändert werden.