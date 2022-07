Kinderwagen in Ellmau von Auto erfasst: Einjähriger getötet

Bei einem Supermarkt in Ellmau kam es zur Tragödie.

Ellmau – Ein schrecklicher Unfall hat sich am Dienstagvormittag in Ellmau ereignet. Gegen 9 Uhr verlor eine 87-Jährige am Parkplatz vor einem Supermarkt die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto erfasste einen Kinderwagen samt Kleinkind, mit dem eine Mutter vor dem Geschäft entlang ging.