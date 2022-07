Naschenweng verließ Corona-Quarantäne und kann gegen Deutschland spielen

London – Nach den medizinischen Tests haben auch die Blutwerte gepasst: Katharina Naschenweng konnte am (heutigen) späten Dienstagnachmittag nach überstandener Corona-Infektion wieder ins Training von Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam im EM-Quartier in Bagshot einsteigen. Dort geht die Vorbereitung auf das Viertelfinale gegen Deutschland am Donnerstag (21.00 Uhr/live TT.com-Ticker und ORF 1) in die entscheidende Phase. Ob Viktoria Schnaderbeck dabei eine Rolle spielen kann, wird sich weisen. Hinter der Spielführerin steht aufgrund von Knieproblemen ein Fragezeichen.