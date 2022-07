Wieder in „Europol"-Falle getappt: Frau (42) ging in Söll Betrügern auf den Leim

Söll – Telefonbetrüger haben in Tirol weiter leichtes Spiel. Wieder haben sich Unbekannte als Europol-Beamte ausgegeben und einer Frau einen Batzen Geld entlockt. Diesmal traf es eine 42-Jährige in Söll. Die polnische Staatsbürgerin wurde am Montag gegen 11.30 Uhr angerufen und darüber informiert, dass sie angeblich Opfer eines ID-Diebstahls geworden sei.