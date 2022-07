Anrainer rettete in Steyr elfjähriges Mädchen aus der Enns

Steyr – Ein Anrainer hat am Dienstagnachmittag in Steyr mit einer geistesgegenwärtigen Aktion ein Mädchen aus der Enns gerettet. Die Elfjährige aus Afghanistan war beim Baden abgetrieben. Der 51-Jährige hörte Hilfeschreie und warf ihr eine Rettungsleine zu, wie die Polizei berichtete. Der Mann zog das Kind zum Ufer und gemeinsam mit einem 34-Jährigen über die steile Uferböschung in Sicherheit. Das durchnässte Mädchen blieb unverletzt. (APA)