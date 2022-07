46-jähriger Motorradfahrer nach Kollision mit Auto in Stumm verletzt

Stumm – Am Mittwochvormittag kam es bei einer Kreuzung auf der Stummer Landesstraße zu einem Unfall mit einem Auto und einem Motorrad. Die 80-jährige Autofahrerin war beim Abbiegen mit dem von links kommenden Motorradfahrer kollidiert.

Der 46-jährige Motorradfahrer stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der Österreicher wurde nach Erstversorgung am Unfallort in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)