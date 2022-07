Mann tötete fünf Familienangehörige im Südosten Frankreichs

Paris – Im Südosten Frankreichs hat ein Mann fünf Familienangehörige getötet und ist dann von der Polizei erschossen worden. Der 22 Jahre alte Mann habe sich seit Dienstagabend im Haus der Familie in der Ortschaft Douvres östlich von Lyon verschanzt, hieß es am Mittwoch aus Ermittlerkreisen. Am Mittwochmorgen stürmten Sicherheitskräfte das Haus und töteten den Mann. Ein Motiv für die Tat war zunächst nicht bekannt.

Sicherheitskräfte hatten die ganze Nacht vergeblich versucht, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen, wie eine mit dem Fall vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wollte sich zunächst nicht äußern. Ein Bekannter der Familie gab an, dass der Täter 22 Jahre alt war und für eine Fast-Food-Kette in einer nahe gelegenen Stadt arbeitete.

Es handelt sich um einen der schlimmsten Fälle dieser Art in Frankreich in den vergangenen Jahren. Im Oktober 2020 hatte ein Vater seine Frau, seine beiden Kinder und zwei Neffen in Noisy-le-Sec in der Region Ile-de-France umgebracht. (APA/AFP)