Hoher Stromverbrauch für Klimaanlage löste Schmorbrand in Wörgl aus

Wörgl – Der enorme Stromverbrauch für die Klimaanlage hat am Mittwoch in einer Firma in Wörgl einen Schmorbrand ausgelöst. Laut Polizei kam es gegen 17.30 Uhr zu einer Überlastung der Stromzuleitung für die Anlage, wodurch zwei Panzersicherungen durchschmorten. Auch die restlichen Sicherungen wurden gefährlich warm.