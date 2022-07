Walli über 400 m wie Hudson in Speerwurf WM-23.

Hudson schied am Mittwoch (Ortszeit) in der Qualifikation mit 54,05 m aus. Die Niederösterreicherin landete unter 29 Teilnehmerinnen an der 23. Stelle. Zum dritten Mal in Folge bei einem Großereignis nach der WM 2019 in Doha und den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gelang ihr damit der Sprung in das Finale nicht. Qualifikationsbeste war die Japanerin Haruka Kitaguchi mit 64,32 m.