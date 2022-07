Tiroler Unternehmen Eglo will nach Cyber-Angriff rasch wieder starten

Die Eglo-Zentrale in Pill.

Pill – Seit Mittwoch ist klar, was die massiven IT-Probleme beim Tiroler Leuchtenunternehmen Eglo ausgelöst hat: Es handelte sich um eine Cyber-Attacke. Wie berichtet, ist die global tätige Gruppe aus Pill mit 5700 Mitarbeitern seit Montag nicht erreichbar, nachdem Computer und Telefonanlage weltweit ausgefallen sind. Eglo-Vorstandschef René Tiefenbacher bestätigte am Mittwoch, dass es sich um einen Angriff mit so genannter Ransomware handelt und schloss einen IT-Crash damit endgültig aus.