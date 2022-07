Klimawandel im Hochgebirge: „Müssen uns auf große Schäden einstellen"

Neukirchen am Großvenediger – Scheinbar idyllisch ragen riesige Gesteinsbrocken aus dem Obersulzbach. Folgt man dem Gewässer flussaufwärts Richtung Großvenediger, wird der Grund für das Geröll im Fluss sichtbar: Seit 2005 hat die Sattelkarrutschung rund 750.000 Kubikmeter Gestein am Talboden abgelagert, etwa ein Drittel davon wurde vom Obersulzbach aufgenommen und flussabwärts verfrachtet. Eine Folge des Klimawandels, wie Ingo Hartmeyer vom Salzburger Forschungsinstitut Georesearch erklärt.

„Schuld" an der Rutschung ist eine von einem früheren Gletscher ausgeformte Mulde, in der sich über die Jahrtausende Geröll gesammelt hat, das bisher von Permafrost fixiert wurde. „Seit der Mensch rund um 1850 begonnen hat, in großem Stil Treibhausgase auszustoßen, ist die Temperatur weltweit um circa 1 Grad angestiegen. In den Alpen ist dieser Wert etwa doppelt so hoch", weiß Hartmeyer. Und dabei sei der aktuelle Temperaturanstieg in den Tiefen der Berge noch gar nicht angekommen – viele Gesteinsbewegungen, die wir heute erleben, seien noch auf frühere Temperaturanstiege zurückzuführen.