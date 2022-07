Fügener Ortswärme hob Preise um 8 Prozent an

Fügen – Die Kunden der Ortswärme Fügen müssen seit Juli acht Prozent mehr als bisher für die Leistungen der GmbH berappen. „Die Preissteigerung war unausweichlich, weil es extreme Preiszuwächse bei unseren Zulieferern gibt. Sie liegen bei weit über zehn Prozent“, erklärt Fügens Bürgermeister LA Dominik Mainusch, der Aufsichtsratsvorsitzender der Ortswärme Fügen ist. Gemeint sind technische Zubehöre wie Regler, Rohre etc. Aber auch die Biomasse sei teurer geworden, wenngleich man mit Binderholz, der den Großteil liefert, in einem guten Einvernehmen sei. Man spüre die Teuerungswelle, auch wenn die Ortswärme nicht vom Gas abhängig sei. „Die Preissteigerung von acht Prozent ist leider unausweichlich, dennoch blutet mir das Herz“, sagt der Bürgermeister. Die Aufwände seien um einiges mehr gestiegen und diese Kosten würde man keinesfalls zur Gänze auf die Konsumenten abwälzen. „Im Gegenteil, wir zahlen drauf“, sagt Mainusch.

Die Abrechnungsperiode des Unternehmens läuft immer von Juli bis Juli. Größter kommunaler Miteigentümer ist laut Mainusch mit 35 Prozent die Gemeinde Fügen mit Tochterfirmen. Auch die Gemeinde Fügenberg hält Anteile. Zudem sind zahlreiche Fügener als Privatpersonen bzw. private Firmen an dem bei der Firma Binderholz situierten Unternehmen beteiligt. Der größte private Miteigentümer ist Franz Opbacher, gefolgt von einer Firma, nämlich der Franz Binder GmbH. Im Aufsichtsrat befinden sich neben dem Fügener Bürgermeister der Installateur Bernhard Fankhauser (Vize-Aufsichtsratsvorsitzender), der Fügenberger Bürgermeister Josef Unterweger, der Wirt Stefan Kofler, der Apotheker Paul Gehwolf sowie der Installateur Maximilian Schweiberer. Man versuche, möglichst alle Installationsbetriebe in Fügen in die Ortswärme einzubinden, sagt Bürgermeister Mainusch. Auch der Geschäftsführer ist mit Stefan Mühlegger ein Mann vom Fach – nämlich vom Forstservice des Maschinenrings. (ad)