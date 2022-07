Österreich fordert Deutschland: Brentford soll im Gedächtnis bleiben

London – Bahnbrechende Erfolge werden im Sport mit Orten verknüpft. Denken Sie an Córdoba, seines Zeichens die zweitgrößte Stadt Argentiniens, aber vor allem Schauplatz des österreichischen 3:2-Siegs über Deutschland bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1978. 44 Jahre später soll heute Abend (21 Uhr, live TT.com-Ticker, ORF 1) Brentford zu einem erinnerungswürdigen Stadtteil (von London) werden. Im EM-Viertelfinale treffen die rot-weiß-roten Kickerinnen auf die deutschen Favoritinnen, wollen das Erfolgsmärchen fortsetzen und wie bei der EM-Premiere im Jahr 2017 – damals fiel den ÖFB-Damen Spanien zum Opfer – ins Halbfinale vorstoßen. Die Freude über das Erreichte erscheint schon vorher riesig. „Es macht mich irrsinnig stolz, wie wir in der Gruppenphase aufgetreten sind“, strahlte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann.

⚽ Gegner: Allein der Blick in die Geschichtsbücher offenbart, welch Supermacht sich heute vor den ÖFB-Frauen im Brentford Community Stadium auftürmt. Deutschland wurde zweimal Weltmeister, achtmal Europameister und einmal Olympiasieger. Und dennoch saß der Stachel nach den letzten Großereignissen (WM 2019, EM 2017) tief – bei beiden Turnieren war im Viertelfinale Endstation. In England trat Deutschland bisher allerdings souverän auf. Dänemark (4:0), Spanien (2:0) und Finnland (3:0) mussten geschlagen abtreten. „England und Deutschland sind die Teams, die ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt haben. Sie sind klarer Favorit“, zeigte auch Fuhrmann gehörigen Respekt.

⚽ Freundschaften: 13 Österreicherinnen stehen in der deutschen Bundesliga unter Vertrag. Die Freundschaften werden heute ruhen, wie auch Carina Wenninger (wechselt vom FC Bayern zur AS Roma) erklärte: „Bis vor ein paar Tagen haben wir den Deutschen die Daumen gedrückt, jetzt ist es vorbei mit Daumendrücken.“ Mehr noch: „Es wird sicher hart zur Sache gehen.“ Bis dato gab es zwischen Österreich und Deutschland nur zwei Testspiele – beide entschied Deutschland für sich. Das Frauenfußball-Portal Soccerdonna (Pendant zu transfermarkt.de) taxiert den Marktwert der deutschen Truppe auf 3,5 Millionen Euro (Österreich: 1,25 Mio. Euro).

⚽ Tirolerinnen: Für Kresche könnte der Innsbruckerin Jasmin Pal ein Platz auf der Ersatzbank winken. Dort würde die Neo-Köln-Legionärin wohl neben Außenverteidigerin Katharina Schiechtl Platz nehmen – die Imsterbergerin hatte mit ihrem Führungstreffer im zweiten Gruppenspiel gegen Nordirland (2:0) ja bereits ihren Beitrag geleistet. In der Startformation wird die Strafraumkobra aus Angerberg die Tiroler Fahne hochhalten. Nicole Billa erzielte gegen Norwegen per Kopf das so wichtige Goldtor. Das zugleich den ersten EM-Treffer in der Karriere der Hoffenheim-Stürmerin bedeutete.