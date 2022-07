Plus

Rot-weiß-rote Coolness trifft auf deutsches Selbstverständnis. Die TT-Sportredaktion hat sich angeschaut, was vor dem EM-Viertelfinale in Brentford am Donnerstagabend (21.00 Uhr/live TT.com-Ticker und ORF 1) für das ÖFB-Team bzw. für die deutschen Favoritinnen spricht.