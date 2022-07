„Hill Vibes“ feiert Comeback: Telfs wird fünf Tage lang zur Reggae-Hochburg

Tausende Reggae-Fans werden auch heuer wieder zum Festival im Sportzentrum Telfs erwartet. © Hill Vibes

Telfs – Nach zwei pandemiebedingten Absagen ist es am kommenden Mittwoch wieder soweit: In und um die Kuppelarena in Telfs beginnt die siebte Auflage des "Hill Vibes"-Reggae-Festivals. Fünf Tage vollgepackt mit "Good Vibrations" sollen es werden, wenn es nach den Veranstaltern geht.

Entgeltliche Einschaltung

📽 Video | Hill Vibes 2022 Premovie

Sobald Sie das Video laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und YouTube (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Abspielen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Abspielen

Vorfreude herrscht wohl bei vielen Besuchern auf den Auftritt von Gentleman. Das deutsche Reggae-Aushängeschild soll Samstagmitternacht die Stimmung zum Höhepunkt bringen. Kräftig einheizen werden am Samstag aber auch U-Cee und die Tiroler Rebel Musig Crew. An den Vortagen sind unter anderem Queen Omega, Morgan Heritage und Cali P. – allesamt Stars der Szene – live zu erleben. Auch mehrere heimische Acts wie Panergy oder Deliman freuen sich auf ihre Auftritte. Weitergefeiert wird jeweils bis frühmorgens bei den Dancehall-Afterpartys. Zudem gibt´s eine Soundsystem-Area am Campinggelände.

Abseits der Musik bietet das "Hill Vibes" unter anderem Tanz- und Yoga-Workshops an. Im großen Kletterzentrum nebenan darf gebouldert und geklettert werden. Zudem werden am Festivalgelände kulinarische Köstlichkeiten aus aller Welt und eine Shopping-Straße geboten. Unter dem Motto "Together as One" positioniert sich das große Freiwilligenteam rund um die Veranstalter "Rasta Hill Camp" klar gegen Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit.