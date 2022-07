Thiem zog auch bei ATP-Turnier in Gstaad ins Viertelfinale ein

Dominic Thiem steht auch in Gstaad in der Runde der letzten Acht.

Gstaad – Dominic Thiem hat sich im auf den Donnerstag verlegten Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Gstaad wie schon in Baastad ins Viertelfinale gekämpft. Der ehemalige Weltranglisten-Dritte besiegte den Argentinier Federico Delbonis nach 1:55 Stunden mit 7:6(5),6:3 und spielt sich damit weiter gut für seine Rückkehr nach Kitzbühel kommende Woche ein. Thiem trifft nun am Freitag entweder auf Roberto Bautista Agut (ESP-3) oder den Peruaner Juan Pablo Varillas.