Einjähriger bei Unfall in Ellmau getötet: Ermittlungen gegen Lenkerin eingeleitet

Innsbruck – Nach dem Unfalltod eines Einjährigen am Dienstag in Ellmau ermittelt nun die Staatsanwaltschaft Innsbruck offiziell wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen die 86-jährige Unfalllenkerin. Seitens der Polizei war bereits ein Erstgericht abgegeben worden. Daraufhin wurde eine Obduktion angeordnet und durchgeführt. Die Frau dürfte beim Einparken vor einem Supermarkt das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt haben.

Die Frau war am Dienstagvormittag mit ihrem Automatikfahrzeug in Richtung einer freien Parklücke nahe des Haupteingangs des Supermarktes gerollt. Zur selben Zeit spazierte die 28-jährige Mutter mit dem einjährigen Sohn im Kinderwagen am Geschäft entlang in Richtung des Haupteingangs. Das Auto der Einheimischen hatte den Kinderwagen erfasst, die Dreifachverglasung des Geschäfts durchbrochen und war gegen ein Regal geprallt.