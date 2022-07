Streit um Wasserball-Verteilaktion der FPÖ in Hall

Hall – Der Haller Gemeinderat Michael Henökl und LA Patrick Haslwanter (beide FPÖ) sind sauer: Im Zuge ihrer jährlichen „Bädertour“ durch Tirol in Kooperation mit der Freiheitlichen Jugend hätte die FPÖ auch beim Haller Schwimmbad Wasserbälle, Strandkissen, Sonnencreme und Strandtaschen an Badegäste verteilen wollen. Doch BM Christian Margreiter (Für Hall) habe dies „aus grundsätzlichen Überlegungen“ untersagt. Henökl kritisiert das scharf: „Ein Bürgermeister, der nicht will, dass man Kindern und Familien eine Freude bereitet, sollte sich ernsthaft die Frage stellen, ob er das richtige Amt bekleidet.“