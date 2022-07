Außerferner Schützen feiern am Sonntag im Lechtal

Elbigenalp – Am kommenden Sonntag, 24. Juli, lädt die Schützenkompanie Elbigenalp zum 44. Bezirksschützenfest ins „Duarf“. Ab 9 Uhr werden die Kompanien und Abordnungen in Elbigenalp eintreffen. Um 9.45 Uhr erfolgt die Meldung an den Höchstanwesenden und um 10 Uhr beginnt die feierliche Messe auf der Geierwally-Freilichtbühne. Anschließend folgen die Grußworte der Ehrengäste. Um zirka 12.15 Uhr beginnt der eigentliche Höhepunkt des Festes – der Umzug durch den Ort. Dieser führt vom Bernhardsbach über die Hauptstraße bis zur Kirche. Beim anschließenden Fest bei der FW-Halle unterhalten die MK Elbigenalp und Die Lechwald Buam. (TT)