Mit der TT am Samstag in Lienz frühstücken

Lienz – Einen gemütlichen Start in den Tag: Das bietet die Tiroler Tageszeitung morgen Samstag beim TT-Café am Lienzer Hauptplatz. Ab 9 Uhr wartet auf die Gäste ein Gratis-Frühstück mit Gebäck von der Hofer Backbox, Kaffee von Testa Rossa caffè und Mineralwasser von Silberquelle. Die Kleinen können sich bei einem abwechslungsreichen Kinderprogramm vergnügen. Für die Älteren gibt es ein Gewinnspiel mit tollen Preisen, in Kooperation mit dem Innsbrucker Einkaufszentrum Dez. Die Livemusik von Primetime lässt auch heuer wieder keine Wünsche offen. Schließlich treten die drei Musikprofis in Lienz ganz besonders gerne auf.