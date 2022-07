Südtiroler Waffelhersteller Loacker verdoppelt Umsatz in China

1021 Mitarbeiter arbeiten für Loacker. © Loacker

Von Anna Haselwanter

Entgeltliche Einschaltung

Bozen – Eine Milliarde Waffeln hat Loacker im Vorjahr in die ganze Welt verkauft. Damit hat der Waffelhersteller seinen Umsatz um 9 Prozent auf 281 Mio. Euro gesteigert und nach dem „pandemiebedingten Rückgang 2020“ wieder das Niveau von 2019 erreicht, erklärte Ulrich Zuenelli, Präsident des Verwaltungsrates, im Interview mit der Tiroler Tageszeitung. Die gesamte Unternehmensgruppe erwirtschaftete 375,73 Mio. Euro. Besonders „dynamisch entwickelten sich 2021 die Märkte in China mit einem Zuwachs von 47 Prozent und in Australien mit einem Plus von 32 Prozent“, schildert er. Beliefert werden mehr als 100 Länder. Der Marktanteil von Loacker bei Waffeln liegt weltweit bei knapp fünf Prozent, wobei der wichtigste Markt mit Abstand Italien ist, gefolgt von Saudi-Arabien, Israel und den USA.

Und Österreich? Hier versuche man gegen die rosa Konkurrenz anzukämpfen. Im ersten Halbjahr 2022 konnte im Verkauf ein Plus von 8 Prozent in der Menge, 17 Prozent im Wert erreicht werden. Insgesamt liege Österreich im Absatz-Ranking aber weit hinten, meint Zuenelli. Mit dem Loacker-Café am Innsbrucker Sparkassenplatz sei man „voll und ganz im Corona-Desaster gelandet“. Die Zielsetzung wurde aufgrund der damals herrschenden Corona-Bedingungen „von hinten bis vorne nicht erreicht“, sagt Zuenelli. Insgesamt habe die Pandemie den Retail-Bereich stark eingebremst, „einige Verkaufspunkte mussten geschlossen werden“. In Bozen und Trient wird nun wiedereröffnet, „wenn das klappt, ist nicht auszuschließen, dass auch in Tirol wieder etwas kommt“.