Feuerwehrgruppe Niederthai 3 kämpft heute in Slowenien um „Olympia“

Die Bewerbsgruppe Niederthai 3 tritt heute um 14.30 Uhr in Slowenien für Tirol an.

Die Ötztaler hatten sich im Oktober beim Wettbewerb in Schwaz als Tiroler Teilnehmer qualifiziert. „Ende Dezember begann das Training mit Muskelaufbau und Zirkeltraining“, schildert der Kommandant der Bewerbsgruppe, Benjamin Falkner. „Ab März ging es zum Training auf die Bewerbsbahn und in die Sprintübungen.“ Der Kopf, also die mentale Stärke, sei die größte Herausforderung, ergänzt Ernst Kuen, der Landes-Bewerbsleiter-Stellvertreter.

Am 27. August treten sowohl Bergläufer als auch Feuerwehrgruppen zum kräfteraubenden Sturm auf die Bergiselschanze an.

Auch in Innsbruck gibt es demnächst einen Aufsehen erregenden und alles fordernden Bewerb: Am 27. August geht es bei „Red Bull 400“ auf die Bergisel-Schanze, und zwar von unten nach oben. Der extreme Berglauf-Sprint gastiert mit seiner 11. Ausgabe erstmals in Innsbruck und bringt die Läufer an ihre körperliche und geistige Belastungsgrenze. Neben den Einzel- und Staffelstartern zeigen auch die sportlichsten Florianijünger-Teams aus ganz Österreich, wie fit sie sind. Auf die Teilnehmer warten 600 bis 700 Schritte auf ihrem harten Weg nach oben. An der steilsten Stelle beträgt die Steigung 75 Prozent.