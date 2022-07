Schlepperring bekam in Innsbruck Rechnung präsentiert

Innsbruck – Jahrelange Tätigkeiten im Rahmen eines internationalen Schlepperrings waren gestern Thema am Landesgericht Innsbruck. Die Anklage warf den insgesamt sechs Männern vor, ab Februar 2021 insgesamt 170 Personen gegen Bezahlung durch Österreich und ins Ausland geschleppt zu haben. Auf die Schliche gekommen waren ihnen die Behörden aufgrund einer Telefonüberwachung, die ursprünglich wegen Suchtgiftermittlungen veranlasst worden war.

Ein 35-jähriger Iraker war nach Ansicht der Staatsanwältin der Kopf des Schlepperrings in Österreich. Ihm wurde vorgeworfen, dessen Aktivitäten organisiert und mit ausländischen Schleppern in Italien und der Türkei koordiniert zu haben. „Sie haben ein erfolgreiches Geschäftsmodell betrieben und gut davon gelebt“, verwies die Anklägerin auf zahlreiche Partys, die der vorbestrafte Angeklagte aus den Einnahmen finanziert habe. Er zeigte sich geständig und nannte auch konkrete Geldsummen, die er bei den einzelnen Schleppereigeschäften verdient habe. Sein Verteidiger, Markus Abwerzger, verwies insbesondere auf die näheren Umstände der Begehung. „Schlepperei ist nicht gleich Schlepperei. Es macht einen Unterschied, wie man mit den Geschleppten umgeht.“ Im vorliegenden Fall hätten die Angeklagten die Geschleppten human behandelt, was eine mildere Strafe rechtfertige. Weiters war ein Palästinenser (23) angeklagt, der sich nur teilweise geständig zeigte. Sein Verteidiger verwies auf seine enge freundschaftliche Beziehung zum bereits genannten Iraker. Dieser habe ihn stark beeinflusst.