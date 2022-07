Eingewickelt in Retro-Ästhetik: „Madame Butterfly“ eröffnete Bregenzer Festspiele

Eine wirklich spektakuläre vokale Leistung bietet Barno Ismatullaeva als Butterfly, mit mühelos fließenden Linien, wuchtigen, aber nie überzogenen Bögen, warmem Melos, klarer Diktion. Annalisa Stroppa erfreut als ihre Zofe Suzuki, bei den Herren überzeugt am ehesten Brian Mulligans Konsul Sharpless, während Edgaras Montvidas als Pinkerton durch wenig Agilität und blasse Farben enttäuscht. Wem man in den Folgeaufführungen begegnet, ist ungewiss, da zentrale Partien in Bregenz ja immer dreifach besetzt sind.

Andreas Homokis Inszenierung hingegen wird so bleiben und da muss dann doch noch ein letzter Einwand folgen. Homoki verhält sich zur Fabel des Stücks – Japanerin verliebt sich in Amerikaner, der sie sitzen lässt – kaum. Mit Klischees wie einer riesigen US-Flagge, in welche sich die Geisha auch mal einwickelt, inszeniert Homoki die Geschichte recht brav und ein wenig bieder, fügt als eigene Idee ein paar Geister (Ahnen) hinzu, zeigt aber ein Asien(-bild), in dem vor allem künstlich kunstvoll getrippelt wird und die Verbeugung zentral ist. Reicht das wirklich für eine Aufführung im Jahre 2022? Vor Kurzem ist Homoki ein stupendes, bissiges, dazu witziges „Rheingold“ in Zürich gelungen, seine „Butterfly“ erschöpft sich (so weit man nun sehen konnte) in einer eher seltsamen Retro-Ästhetik.