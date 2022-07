„Bianca e Falliero“ in Erl: Am Ende bleibt ihr nur die Flucht

Erl – Im Jahre 1819 an der Mailänder Scala uraufgeführt, sollte nach 39 Vorstellungen für Gioachino Rossinis Melodram „Bianca e Falliero“ für lange Zeit Schluss sein. Im März dieses Jahres wurde das Werk sozusagen wiederentdeckt und feierte seine Frankfurter Erstaufführung. Eine Gemeinschaftsproduktion mit der Oper Frankfurt wiederum brachte am Mittwochabend die Oper als österreichische Erstaufführung auf die Bühne der Tiroler Festspiele Erl.

Wie in William Shakespeares „Romeo und Julia“ steht eine gesellschaftliche Situation der Liebe entgegen. Die Liebe hebt sich auch hier in ihrer selbstverständlichen Absolutheit und unschuldigen Sinnlichkeit ab von einer kalkulierten Machtpolitik, der entgegenzutreten aussichtslos scheint. Dass Bianca das Weite sucht, scheint mehr als konsequent. Unverblümt zeigt Köhler auch die von der Politik gepflegten Tugenden des billigen Populismus und strategischen Opportunismus auf.

Mit der amerikanischen Mezzosopranistin Heather Phillips erlebt man eine Bianca tiefster Leidenschaft, die den Wandel vom süßen, über den Kopf verliebten Mädchen hin zur durch Leiden innerlich stark gewordenen, emanzipierten Frau eindrucksvoll vollzieht. Maria Ostroukhovas Mezzo, in der Hosenrolle des Fallierio, glänzt nicht weniger. Mühelos kommen die Koloraturen, nicht als Stimmbandakrobatik, sondern als Ausdrucksfacetten. Wie Tenor Theo Lebow in der Rolle des Contareno ist sie den absurden Herausforderungen souverän gewachsen. Giovanni Battista Parodi als ritterlicher Capellio weiß seinen Bass mit klangfarblicher Vielfalt zu einem funkelnden Porträt in Tönen zu nutzen. Ein formidables Quartett, das nicht nur über die erforderliche stimmliche Flexibilität verfügt, es ist ihm auch die Lust am vokalen Agieren anzumerken.