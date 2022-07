Zwischen Enttäuschung und Stolz: Bitteres Aus tat ÖFB-Team „sehr weh"

Der Traum von der zweiten Teilnahme an einem EM-Halbfinale in Folge hat sich nicht erfüllt: Statt der Vorbereitung auf ein Duell mit Frankreich oder Titelverteidiger Niederlande hieß es am Samstag in der Früh wenige Stunden nach dem 0:2 im Viertelfinale gegen Deutschland Koffer packen.