34 Kilometer und 2400 Höhenmeter: Vom Schlegeis hoch hinaus

Innsbruck – Steil, steiler, Schlegeis 3000 Skyrace: Mit den österreichischen Meisterschaften im Vertical-Rennen beginnt heute (ab 15 Uhr) das Trailrunning-Event am namensgebenden Speichersee in Ginzling. Und dabei geht es gleich richtig zur Sache, warten auf den 4,9 Kilometern Strecke gut 1100 Höhenmeter bis zum Riepenkopf. Das Rennen ist die erste von der ISF (International Skyrunning Federation) zertifizierte Vertical-Strecke in Österreich und feiert die Premiere bei der internationalen Open-Championship-Serie.