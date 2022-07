WIFO empfiehlt zeitliche Begrenzung bei Strompreis-Eingriffen

Wien – Die Energiepreise gehen durch die Decke und befeuern die Inflation. Bei einem staatlichen Eingriff in den Strommarkt empfiehlt das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO in jedem Fall eine zeitliche Befristung, wie aus dem aktuellen Research Brief von heute, Freitag, hervorgeht. Damit das Leben leistbar bleibt, setzt die Regierung mit Steuergeldern Maßnahmen zur Linderung der finanziellen Belastung Privater. Die optimale Lösung gibt es nicht, aber diverse hilfreiche Ansätze.