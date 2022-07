Das Getreide-Abkommen sieht sichere Korridore vor

ABD0019_20220713 - SALZBURG - ÖSTERREICH: ++ THEMENBILD ++ Illustration zu den Themen Getreide / Agrar / Nahrungsmittel / Ernte / Klima: Gersten-Ähren auf einem Feld am Dienstag, 12. Juli 2022, bei Salzburg. - FOTO: APA/BARBARA GINDL

Ankara, Kiew, Moskau – Die Ukraine und Russland wollen am Freitagnachmittag ein Abkommen zur Ausfuhr von Getreide und anderer landwirtschaftlicher Güter unterzeichnen. Die beiden Länder lieferten vor dem Krieg gemeinsam etwa 30 Prozent des Weizens weltweit. Derzeit sind bis zu 25 Millionen Tonnen durch russische Kriegsschiffe und ukrainische Minen in ukrainischen Häfen am Schwarzen Meer blockiert.