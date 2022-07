Gewessler sieht weiter „sehr angespannte" Gas-Lage, Opposition vermisst Plan

Wien – Für Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) ist die Gas-Versorgungslage weiterhin "sehr angespannt". Es sei aber "eine positive Entwicklung", dass wieder mehr Gas aus Russland fließe, sagte Gewessler nach einem Gasinfrastrukturgipfel mit Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP), Unternehmen und Sozialpartnern am Freitag in Wien. Konkretes zum weiteren Plan in der Gaskrise war den beiden Ministern heute aber eher nicht zu entlocken.

Zu der Frage, wie Österreich zu der Ankündigung Ungarns steht, 700 Mio. Kubikmeter Gas direkt in Russland einzukaufen, meinte Kocher, er habe dies gelesen. Eine Bewertung zu dem Alleingang gab der Minister nicht ab. Gewessler verwies darauf, dass Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban nächste Woche auf Staatsbesuch zu Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) komme und sie dem Staatsgast nichts via Pressekonferenz ausrichten möchte.

Kritik übte Gewessler hingegen am russischen Präsidenten. "Putin verwendet Gas als Waffe. Auch wenn heute wieder mehr Gas fließt, wir sind weiterhin abhängig", so die Energieministerin. Ministerkollege Kocher erinnerte aber auch daran, dass Österreich "sehr lange" von der Versorgung mit günstigem Gas aus Russland profitiert habe.

Die Energieministerin kündigte an, dass heute die Verordnung für die technische Umrüstung von Kraftwerken und Großbetrieben in Begutachtung geht. Wo es technisch möglich sei, sollten Kraftwerke und große Unternehmen anstatt Gas andere Energieträgern verwenden.

FPÖ-Wirtschaftssprecher Erwin Angerer vermisst ebenfalls News von der Regierung. "Dieser Gipfel brachte in Wahrheit keine Neuigkeiten - außer, dass es weitere Treffen in kleinerer Runde geben soll", meinte Angerer. Er sprach sie für ein Ende der Sanktionspolitik gegen Russland aus.

Die Gasspeicher in Österreich sind aktuell zu 50 Prozent gefüllt. Bis Herbst visiert die türkis-grüne Regierung einen Füllstand von 80 Prozent an. Das Speicherziel der Regierung ist laut E-Control weiterhin erreichbar. Deshalb besteht laut Energieministerium aktuell in Österreich kein Grund für die Ausrufung der Gas-Alarmstufe. Erschwerend kommt aber hinzu, dass der große Gazprom-Speicher GSA in Haidach (Salzburg) derzeit komplett leer ist und nicht aufgefüllt wird. Weiters hat der angeschlagene deutsche Gashändler Uniper seinen Speicher in Österreich derzeit nur zu knapp 40 Prozent gefüllt. Der Gasspeicher der OMV in Österreich ist hingegen bereits zu 79 Prozent gefüllt und der RAG-Speicher zu 72 Prozent.