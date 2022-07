Moped prallte in Niederndorf frontal gegen Pkw: Zwei Jugendliche verletzt

Niederndorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B172 im Ortsgebiet von Niederndorf sind am Donnerstagabend zwei Jugendliche verletzt worden. Gegen 22.15 Uhr war eine 15-jährige Mopedlenkerin mit einem 14-Jährigen am Sozius in Richtung Walchsee unterwegs. In einer Rechtskurve auf Höhe eines Gasthofes geriet die junge Verkehrsteilnehmerin auf die Gegenfahrbahn, wo sie gegen das rechte vordere Eck eines entgegenkommenden Autos prallte.