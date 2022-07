Feuerwehreinsatz in Stafflach: Auto in Flammen, niemand verletzt

Am Auto entstand Totalschaden.

Stafflach – Ein Auto brannte am Freitag am Vorplatz einer Firma in Stafflach vollständig aus. Laut Polizei startete ein 35-Jähriger gegen 13.30 Uhr den Wagen und verließ ihn dann wieder, um das Garagentor zu schließen. Als er zurückkam, sah er Rauch aufsteigen und alarmierte die Einsatzkräfte.