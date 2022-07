Schwere Murenabgänge im Stubaital: Suchaktion nach 60-Jährigem

Fulpmes, Mieders, Neustift – Dramatische Szenen spielten sich Freitagabend im Stubaital ab: Eine Unwetterfront entlud sich ab 21.15 Uhr mit gewaltigen Regenmassen über dem Tal. Es kam zu mehreren großen Murenabgängen. Besonders schwer getroffen wurde Fulpmes. Gegen 21.30 Uhr verschüttete eine Mure die Stubaitalstraße (B 183) in der Industriezone in Medraz. Die Straße wurde auf einer Länge von rund 100 Metern verlegt. Die Wasser- und Gesteinsmassen rissen außerdem mindestens zwei Autos mit.

In einem der Fahrzeuge waren zwei Insassen. Der 26-jährige Slowake und die 24-jährige Österreicherin konnten mit Verletzungen unbestimmten Grades geborgen und in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden.

Durch die Mure wurde außerdem eine Brücke schwer beschädigt. Eine weitere Brücke in der Industriezone wurde über den Margaretenbach mitgerissen. Die Ausweichstraße Medraz/Gemeindestraße – Industriegeländezone A ist komplett gesperrt. Die Stubaitalstraße musste in der Nacht vorübergehend ebenfalls gesperrt werden. Die Räumungsarbeiten waren gegen 2.20 Uhr so weit fortgeschritten, dass die Fahrbahn zumindest einspurig für den Vekehr freigegeben werden konnte. Eine Ampelanlage wurde eingerichtet.