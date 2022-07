Doppelter Jubel bei Kopp

Und Kopp hatte noch lange nicht genug: Am Nachmittag stand das Duo Kopp/Oberleitner im Finale, weil die Halbfinalgegner (Graziani/Moghini) im Halbfinale w. o. gegeben hatten – und dort gab es den nächsten Triumph für den Kramsacher, der zuletzt mit Veldherr schon den Doppel-Bewerb in Telfs für sich entschieden hatte: Gemeinsam mit dem Wiener Neil Oberleitner gewann der Tiroler 6:2, 6:2 gegen das Duo Adam Jurajda (CZE)/Milos Karol (SVK). So kann es definitiv weitergehen. Am besten schon heute. (TT)