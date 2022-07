Jaguar I-Pace: 80 Pferde weniger machen der Raubkatze nichts aus

Und so feilten die Manager von Jaguar an einer schlauen Lösungen: an einem Einstiegsmodell, das knapp unter 60.000 Euro zu ordern ist und damit hierzulande einen Subventionsstatus erhält. So wurde im Vorjahr die Austria Edition des Jaguar I-Pace geboren, dessen Hauptmerkmal die reduzierte Leistung ist: Anstelle von 400 PS Systemleistung muss die Basisvariante sich mit 320 Pferdestärken begnügen. Allzu eingeschränkt ist der I-Pace damit aber nicht: Für den Standardsprint von null auf 100 km/h sind nun 6,4 Sekunden erforderlich – genug, um still und zügig GTI-Fahrern die Schneid abzukaufen.