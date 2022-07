Wahrer Wunderwuzzi: Hyundai Kona bekommt die „N“-Kur

Inzing – Der Hyundai Kona ist der wahre Wunderwuzzi des koreanischen Automobilherstellers. Zum einen gibt es ihn als Verbrenner, wahlweise mit und ohne Allrad, in der Hybrid-Version und als reines Elektroauto. Man könnte meinen, dass das ausreicht, doch bei Hyundai hat man das anders gesehen und dem Kona kurzerhand noch das N-Performance-Paket spendiert. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was das ist: Die N-Line markiert bei Hyundai die besonders sportlichen Modelle, und wer den i30N – mit dem sich der Kona viele Bauteile teilt – kennt, kann schon vermuten, wie sich die sportliche Version des kompakten SUV bewegen lässt. Doch wird aus ihm ein waschechter Hot-Hatch? Dieser Frage sind wir in unserem Test nachgegangen.

Understatement ist für die N-Modelle generell und im wahrsten Sinne des Wortes ein Fremdwort. Der sportliche Grill, angedeutete Lufteinlässe in der Motorhaube und die aggressiv gezeichneten Leuchten sorgen dafür, dass man den Kona N sofort erkennt. Das optische Spektakel endet dann – wie es sich gehört – in armdicken Endtöpfen, die seitlich des Diffusors zum Vorschein kommen. Ein ordentlicher Heckspoiler rundet die Optik ab. Der Auftritt passt also schon mal.

In der Praxis fällt das aber kaum ins Gewicht. Eindrucksvoll krallen sich unsere 19-Zoll-Pirellis am Kurvenausgang in den Asphalt und das elektronisch geregelte Sperrdifferenzial sorgt dafür, dass ESP und Co. arbeitslos bleiben. Äußerst willig befolgt unser Testwagen jeden Lenkbefehl und lässt sich – zumindest auf trockener Straße – kaum aus der Ruhe bringen. Für die klangliche Untermalung sorgen die zwei Endrohre, aus denen der Kona frech rotzen kann. Schon nach den ersten Landstraßenkilometern wird klar: Der Kona „N“ ist eine echte Fahrmaschine, die Spaß macht. Der Kona kann aber auch ein echter Familienmensch sein. Vorne wird man von angenehm straffen Sportsitzen in den Arm genommen und auch hinten sitzt man sehr bequem. 361 Liter Stauraum (1143 Liter bei umgelegter Sitzreihe) sollten im Alltag reichen. Zwar ist hinten eine Mittelarmlehne eingebaut, auf eine Durchlade für Ski muss man leider verzichten. Der Materialmix ist auf hohem Niveau und von der induktiven Ladeschale bis zu den Assistenten fährt alles mit, was man braucht. In Anbetracht dieses Gesamtpakets überzeugt auch der Preis: 46.390 Euro muss man für den Kona N hinblättern. Aufpreispflichtig sind nur noch die Farbe und das Schiebedach.