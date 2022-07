Mit Putin vereint: Baerbock findet Erdogans Foto „mehr als unverständlich"

Das Foto entstand am Dienstag beim Gipfeltreffen der Staatschefs in Teheran.

Berlin – Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan für dessen Pose auf einem Gruppenfoto mit den Präsidenten Russlands und des Irans kritisiert. Das Bild, das am Dienstag bei einem Gipfeltreffen Erdogans mit Kremlchef Wladimir Putin und dem Iraner Ebrahim Raisi in Teheran entstanden ist, zeigt die drei autoritär regierenden Staatsoberhäupter, wie sie sich lächelnd an den Händen halten.