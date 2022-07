US-Frauen-Staffel schockte Jamaika

Das 4 x 100-m-Staffelrennen der Frauen bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Eugene hat einen Ausgang ganz nach dem Geschmack des euphorischen US-Publikums in Eugene (Oregon) genommen. Die US-Amerikanerinnen setzten sich in 41,14 Sek. vor den favorisierten Jamaikanerinnen (41,18) und Deutschland (42,03) durch. Bei den Männern mussten sich die Gastgeber mit Silber (37,55) hinter Kanada (37,48/Jahresweltbestzeit) und vor Großbritannien (37,83) begnügen.