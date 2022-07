Mann in Wien attackierte Lebensgefährtin mit Messer und schlug Tochter

Wien – Ein 40-jähriger Armenier soll am Samstag in Wien-Floridsdorf seine Lebensgefährtin (36) geschlagen und mit einem Messer attackiert haben. Die gemeinsame Tochter (12) wollte der Mutter helfen und soll dabei vom Vater am Oberarm geschlagen worden sein, berichtete die Polizei am Sonntag. Die Mutter konnte mit ihrer Tochter und ihrem Sohn (7) zu einer Nachbarin flüchten und die Polizei alarmieren.