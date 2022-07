18-Jähriger verursachte auf Flucht vor Polizei in Brixlegg Unfall

Brixlegg – Im Zuge von Geschwindigkeitsmessungen im Gemeindegebiet von Brixlegg versuchte eine Polizeistreife am Samstagabend gegen 20.50 Uhr, ein Auto anzuhalten. Der Lenker ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten, gab Gas und fuhr in Richtung Wörgl davon. Kurze darauf – gegen 21.10 Uhr – wurde dieselbe Polizeistreife zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Brixlegg gerufen.