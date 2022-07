Schiff mit 674 Migranten im Mittelmeer gerettet, fünf Tote geborgen

Rom – Erneut sind fünf Migranten bei einer Seeüberfahrt über das Mittelmeer ums Leben gekommen. Sie befanden sich auf einem Fischerbootes mit 674 Migranten an Bord, das von der italienischen Küstenwache unweit der Küste der süditalienischen Region Kalabrien in Sicherheit gebracht wurde. Einige Leichen trieben im Meer.

In verschiedenen Operationen nahmen auch Helfende des Berliner Vereins "Sea Watch" rund 450 Menschen auf ihrem Schiff "Sea-Watch 3" auf, die sie von überladenen Booten gerettet hatten. Die Migranten setzen meist aus Libyen in seeuntüchtigen Booten nach Italien über.

Die geretteten Migranten trafen am Sonntag zum Teil auf Sizilien und zum Teil auf Kalabrien ein. Zu ihnen zählten 30 nicht begleitete Minderjährige. Zuvor hatte die Küstenwache mit dem italienischen Marineschiff "Diciotti" andere Migranten gerettet, die sich auf seeuntauglichen Booten in italienischen Gewässern befanden.

Das Rettungsschiff "Ocean Viking" brachte indes ein überfülltes Schlauchboot in Seenot mit 87 Personen an Bord in Sicherheit, das in internationalen Gewässern vor Libyen trieb. An Bord befanden sich auch mehrere unbegleitete Minderjährige. Keiner von ihnen hatte eine Rettungsweste. Die Überlebenden werden nun von den Teams des Roten Kreuzes und von SOS Mediterranee betreut. SOS Mediterranee ist Betreiberin der "Ocean Viking".